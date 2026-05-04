Tuttosport: “Dal 2026 Vanoli come Gasperini. E ora Paolo vuole battere una big”

A proposito: da inizio 2026 Vanoli e il collega della Roma hanno raccolto gli stessi punti, 28 a testa. Forse per la Fiorentina è il momento buono di tornare a battere una big

Redazione VN 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 08:54)

Se la Fiorentina supererà anche l’esame di stasera potrà far festa. È questo che sta dando una carica in più a Paolo Vanoli (reduce dall’ennesima vigilia muta) e ai propri giocatori in attesa della Roma. Il tecnico viola sa bene che non sarà una passeggiata per il valore dell’avversario e considerando che la sua squadra non batte una big addirittura da oltre un anno, dal 16 marzo 2025 quando al Franchi superò 3-0 la Juventus.

I recenti risultati, raggiunti peraltro in emergenza a causa delle numerose assenze (pure stavolta l’attacco sarà decimato, mancheranno ancora Kean, per la 6ª volta di fila, e Piccoli, convocato il classe 2008 Pirrò) hanno però trasmesso fiducia e convinzione. La striscia di imbattibilità dura in campionato da 7 partite (3 vittorie e 4 pareggi), l’ultima sconfitta risale a 2 mesi fa a Udine e a fronte delle difficoltà realizzative (solo 4 reti segnate nelle ultime 6 gare) in fase difensiva la Fiorentina ha raggiunto solidità. I numeri parlano chiaro: appena 1 gol subito negli ultimi 4 match (1-1 a Lecce), 3 negli ultimi 7.

Stasera contro Donnyel Malen, l ’attaccante più in forma del campionato, sarà una prova di maturità. Anche perché non solo davanti, dove salvo imprevisti verrà nuovamente avanzato Gudmundsson coadiuvato da Harrison e Solomon con Parisi, al rientro dopo il lungo stop, pronti a dare una mano, ma pure in difesa Vanoli deve fare i conti con le assenze di Fortini e Balbo: per sua fortuna torna disponibile Gosens, ma se il tedesco non partisse titolare verrebbe dirottato a sinistra Ranieri con uno tra Comuzzo e Rugani a far coppia con Pongracic che ha smaltito la squalifica. A centrocampo, insieme a Fagioli e Mandragora, è ballottaggio tra Ndour e Brescianini il quale, smaltiti i problemi fisici, ha voglia di dare il proprio contributo, peraltro al cospetto dell’ex maestro Gasperini. A proposito: da inizio 2026 Vanoli e il collega della Roma hanno raccolto gli stessi punti, 28 a testa. Forse per la Fiorentina è il momento buono di tornare a battere una big. Lo scrive Tuttosport.