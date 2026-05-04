Repubblica: “Ecco cosa ha chiesto Vanoli ai suoi ragazzi questa settimana al VP”

n questo senso è stato chiaro il messaggio di Paolo Vanoli, che ha chiesto ai suoi «spensieratezza, attenzione nello stare dentro la partita e nell’essere squadra ma anche voglia di giocare a calcio, divertirsi»

Redazione VN 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 08:42)

La Fiorentina affronta la Roma con un doppio obiettivo: conquistare la salvezza aritmetica e chiudere con orgoglio una stagione difficile. Molto dipenderà anche dal risultato della Cremonese contro la Lazio: in base a quel match, ai viola potrebbe bastare anche un pareggio o servire una vittoria per festeggiare. Dopo settimane complicate, la squadra è vicina a un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava lontano.

Oltre ai punti, la gara dell’Olimpico rappresenta un test per confermare i progressi del girone di ritorno, giocato con ritmo e qualità da squadra di livello superiore alla classifica. In questo senso è stato chiaro il messaggio di Paolo Vanoli, che ha chiesto ai suoi «spensieratezza, attenzione nello stare dentro la partita e nell’essere squadra ma anche voglia di giocare a calcio, divertirsi». L’obiettivo è affrontare una grande con personalità, come già fatto contro altre big, mostrando intensità e qualità di gioco.

Dal punto di vista della formazione restano alcune assenze, soprattutto in attacco, dove mancheranno Roberto Piccoli e Moise Kean. Spazio quindi a un tridente leggero con Albert Gudmundsson, Solomon e Harrison. A centrocampo confermati Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli e Ndour, mentre in difesa davanti a David de Gea agiranno Dodô, Marin Pongračić e Luca Ranieri, con Robin Gosens favorito su Fabiano Parisi per completare il reparto. Lo scrive Repubblica Firenze.