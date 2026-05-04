Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina, valida per la 35ª giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti, tra squalifiche e infortuni, che ne condizioneranno le scelte tattiche.
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Roma-Fiorentina, i convocati di Gasperini: sono cinque le assenze tra i giallorossi
L'elenco dei disponibili Ecco i giocatori a disposizione per il match dell'Olimpico:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy.
Le assenze: centrocampo corto per il Gasp—
La notizia principale riguarda l'emergenza in mediana: oltre allo squalificato El Aynaoui (fermato per un turno dal Giudice Sportivo), resta ai box per infortunio Lorenzo Pellegrini. Un reparto dunque ridotto all'osso per affrontare una partita molto delicata. In attacco, confermate le assenze di Dovbyk, Ferguson e dello spagnolo Zaragoza, con Gasperini che si affiderà ancora una volta al talento di Malen.
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