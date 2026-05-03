Grosso: “Tutti siamo ambiziosi, ma niente fretta. Sono tranquillo, poi vedremo”

"Io sono tranquillo, mi diverto a fare quello che faccio e non ho ansia. Stiamo facendo qualcosa di strepitoso, tutti siamo ambiziosi ma non ho fretta di concretizzare questa ambizione. Questa squadra sta mettendo la testa sul campo nonostante non ci siano stimoli di classifica, non ha senso muovere oltre adesso, sarebbe irrispettoso. Nessuno in realtà si sente pronto, sono le opportunità che ti rendono tale. Mi approccio sempre con serenità ed entusiasmo, vedremo più in là"