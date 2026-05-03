Fabio Grosso anche oggi ha dimostrato la bontà del proprio lavoro a Sassuolo. Il tecnico dei neroverdi, accostato alla Fiorentina, ha parlato nel post gara, dopo i 3 punti ottenuti col Milan a Dazn
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Grosso: “Tutti siamo ambiziosi, ma niente fretta. Sono tranquillo, poi vedremo”
Fabio Grosso ancora una volta può esultare per una bella vittoria del suo Sassuolo, senza pensare al futuro
"Io sono tranquillo, mi diverto a fare quello che faccio e non ho ansia. Stiamo facendo qualcosa di strepitoso, tutti siamo ambiziosi ma non ho fretta di concretizzare questa ambizione. Questa squadra sta mettendo la testa sul campo nonostante non ci siano stimoli di classifica, non ha senso muovere oltre adesso, sarebbe irrispettoso. Nessuno in realtà si sente pronto, sono le opportunità che ti rendono tale. Mi approccio sempre con serenità ed entusiasmo, vedremo più in là"
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