Genoa, Norton-Cuffy non dal 1′ a Bergamo: contro la Fiorentina ci sarà? Le ultime

Brooke Norton-Cuffy non sarà della partita questa sera alla New Balance Arena, dove il Genoa affronterà l’Atalanta, ma la sua assenza non cambia il quadro generale: nessun allarme in casa rossoblù.
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L’esterno inglese, Brooke Norton-Cuffy, era rimasto fermo durante la pausa per le Nazionali a causa di un problema fisico, ma nelle ultime sedute ha mostrato segnali di crescita che lo hanno progressivamente riportato in gruppo. La scelta dello staff è quindi stata esclusivamente prudenziale, con l’obiettivo di evitare rischi inutili.
In conferenza stampa, il tecnico Daniele De Rossi aveva già chiarito la gestione dei rientri: “Ekuban rientra, si allena con noi da un paio di giorni. Anche Norton-Cuffy, nessuno dei due giocherà dall’inizio. Hanno un’autonomia ben precisa, ho voglia di farli giocare”, evidenziando una gestione graduale dei minutaggi.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la decisione di non convocarlo sarebbe dunque solo precauzionale, con l’intenzione di averlo al 100% per la prossima sfida di campionato, che vedrà il Genoa impegnato sul campo della Fiorentina.
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