Pisa in B, Corrado: “Non ci siamo dimostrati da A. Pensavamo di essere pronti”

Le amare considerazioni di Giovanni Corrado dopo la sconfitta del Pisa contro il Lecce che condanna i toscani alla retrocessione

Redazione VN 2 maggio 2026 (modifica il 2 maggio 2026 | 16:42)

La sconfitta interna contro il Lecce condanna il Pisa alla retrocessione in Serie B con tre giornate d’anticipo, chiudendo di fatto una stagione complicata per i nerazzurri.

A commentare il verdetto è stato il direttore generale Giovanni Corrado, intervenuto a DAZN con parole molto nette sull’annata del club: “Non ci siamo dimostrati squadra da Serie A, nonostante abbiamo una città e dei tifosi meravigliosi. Non abbiamo ancora le qualità per stare in questa categoria”.

Corrado ha poi allargato l’analisi al futuro immediato, sottolineando la necessità di ripartire con equilibrio: “Sappiamo che affronteremo un campionato estremamente difficile. Dovremo avere calma e lucidità per valutare i passi giusti e ripartire nel migliore dei modi”.

Il dirigente ha toccato anche il tema del mercato e delle difficoltà strutturali di una piazza neopromossa: “Quando sei in una piazza piccola per la Serie A come Pisa devi fare i conti con l’appeal nei confronti dei giocatori. A gennaio abbiamo pensato potesse essere più utile concentrarci sulle qualità dei ragazzi”.

Un bilancio finale che lascia spazio anche all’autocritica: “Credo che abbiamo un gruppo di grandi uomini e grandi giocatori. Pensavamo di essere più pronti e invece non lo siamo stati”.