Roma, Massara già ai titoli di coda. Romano: “I possibili sostituti”

Dopo appena una stagione, la Roma è pronta ad allontanarsi anche da Frederic Massara, dopo aver mandato via Claudio Ranieri. E il motivo è lo stesso: i rapporti complicati con Gain Piero Gasperini. A confermarlo è anche Fabrizio Romano, che prosegue poi ipotizzando alcuni nomi per andare a sostituire Massara nel ruolo di direttore sportivo: D'Amico, Sogliano, Manna e Nani.