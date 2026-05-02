Roma, Massara già ai titoli di coda. Romano: “I possibili sostituti”

Dopo appena una stagione, la Roma è pronta ad allontanarsi anche da Frederic Massara, dopo aver mandato via Claudio Ranieri. E il motivo è lo stesso: i rapporti complicati con Gain Piero Gasperini. A confermarlo è anche Fabrizio Romano, che prosegue poi ipotizzando alcuni nomi per andare a sostituire Massara nel ruolo di direttore sportivo: D'Amico, Sogliano, Manna e Nani.
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Non c'è, dunque, Fabio Paratici, che ha iniziato il suo percorso alla Fiorentina alcuni mesi fa e deve ancora dare il via al suo vero e proprio lavoro.
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