Gian Piero Gasperini ha mietuto una vittima illustre, metaforicamente parlando. Dopo lo scontro a distanze esploso pubblicamente, Claudio Ranieri lascia ufficialmente la Capitale. Lo ha annunciato la stessa Roma con un comunicato ufficiale:
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Roma, ha vinto Gasperini. Ufficiale l’addio di Claudio Ranieri
Claudio Ranieri lascia ufficialmente la Roma dopo gli screzi andati in scena con il tecnico Gian Piero Gasperini
La nota—
L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia.
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