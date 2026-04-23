Continua il lavoro del Sassuolo di Fabio Grosso sui campi del Mapei Football Center in vista della sfida di domenica alle 12.30. Come riporta Sassuolonews.net valutare in particolare le condizioni di Aro Muric e Ulisses Garcia, entrambi in panchina contro il Como e non al 100% ma entrambi dovrebbero essere pronti per partire dall'inizio contro la Fiorentina.
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Sassuolo, per la Fiorentina recuperano in due. Resta in dubbio Bakola
Il punto sulle condizioni degli infortunati in casa Sassuolo in vista del match di domenica contro la Fiorentina
Da verificare infine anche le condizioni di Darryl Bakola che ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro durante un allenamento della scorsa settimana ma dovrebbe tornare a disposizione. Presto nuovi aggiornamenti. La squadra si ritroverà domani mattina per proseguire la preparazione.
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