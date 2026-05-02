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Grosso svela: “Milan? Ai miei giocatori chiedo sempre una cosa in particolare”

Grosso svela: “Milan? Ai miei giocatori chiedo sempre una cosa in particolare” - immagine 1
Grosso, futuro incerto ma testa al presente: domenica sfida al Milan di Allegri in casa
Redazione VN

Finale di stagione senza pressioni particolari per Fabio Grosso, oggi alla guida del Sassuolo ma con il nome sempre più spesso accostato al futuro della Fiorentina.

Alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico ha fotografato così il momento della sua squadra: “La personalità è ciò che sto chiedendo in tutte le gare di campionato, perché quando affronti avversari come quelli di domani devi essere bravo a fare tante cose bene e a limitare le loro qualità”.

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