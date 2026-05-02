Finale di stagione senza pressioni particolari per Fabio Grosso, oggi alla guida del Sassuolo ma con il nome sempre più spesso accostato al futuro della Fiorentina.
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Grosso svela: “Milan? Ai miei giocatori chiedo sempre una cosa in particolare”
Grosso, futuro incerto ma testa al presente: domenica sfida al Milan di Allegri in casa
Alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico ha fotografato così il momento della sua squadra: “La personalità è ciò che sto chiedendo in tutte le gare di campionato, perché quando affronti avversari come quelli di domani devi essere bravo a fare tante cose bene e a limitare le loro qualità”.
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