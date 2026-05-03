L'allenatore della Roma Giampiero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina. Ecco le sue parole.

Redazione VN 3 maggio 2026 (modifica il 3 maggio 2026 | 14:21)

L'allenatore della Roma Giampiero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina. Ecco le sue parole.

Come stanno Dybala e Koné? Corbin Friedkin è a Trigoria... — "Koné è recuperato, Dybala aveva già giocato contro il Bologna. Entrambi sono disponibili. La presenza di Corbin è un segnale, la proprietà inizia a muoversi sia per il finale di campionato sia in prospettiva futura. Dovrebbe esserci un incontro data la loro presenza qui e mi auguro che sia così. Siamo vicini a questo, ma sicuramente dovrò essere il più chiaro e trasparente possibile".

La partita con i viola ed il futuro — "Ora ci sono due binari: la stagione in corso è viva, la partita contro la Fiorentina è molto importante e affrontiamo una squadra di valore. Siamo assolutamente concentrati su questa partita, a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro la corsa Champions. Il comportamento della squadra è stato eccezionale e cerchiamo di andare avanti in queste 4 partite. La nostra attenzione è su questo finale. Poi si inizierà giustamente a parlare del futuro, ma non è questo il momento. Io cercherò di essere il più chiaro possibile, anche i tifosi hanno bisogno di capire ciò che si cercherà di fare".

Sulla programmazione — "In queste settimane ci sono stati degli sviluppi. La società ha patito una grossa delusione che non si aspettava e ha dovuto prendere una strada che non immaginava. Credo che in questo momento nessun club abbia fatto qualcosa. La proprietà dovrà avere il tempo e la chiarezza necessaria per affrontare le cose e, quando lo fa, lo fa nel miglior modo possibile".

Giocatori in scadenza — "Quest'anno la rosa è particolare perché ci sono tanti giocatori in scadenza e in prestito e non è facile arrivare alla fine con una partecipazione così forte con questa situazione. Situazione molto rischiosa, ma i giocatori sono stati professionali e li ringrazio perché con le prestazioni hanno dimostrato di essere dalla parte della Roma. Questo è un valore, esistono anche dei valori morali e sono fondamentali per una squadra di calcio. Inoltre sono anche dei buoni giocatori, ma questi valori sono la base quando costruisci una squadra. Se inserisci anche giocatori forti hai fatto bingo".

Il rapporto con Massara — "Torno alla partita con la Fiorentina, è molto importante. Del resto se ne parlerà al momento giusto e sarà soprattutto la società a parlarne. Non entro nei dettagli, ma servirà la chiarezza necessaria".