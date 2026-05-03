Dopo il pareggio per 1-1 tra Juventus e Verona, il ds scaligero Sean Sogliano ha tuonato contro i bianconeri a Sky Sport: "Il Verona ha fatto un'ottima partita, ma non interessa a nessuno che abbia portato a casa un punto, forse era meglio se avessimo perso con tre gol. Lo dobbiamo a una tifoseria sempre presente, che ha sofferto. Salutiamo la Serie A, però penso che sono stato espulso oggi perché ho visto cose che non mi piacciono".
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Sogliano, una furia contro la Juve: “Noi già retrocessi e si lamentano dell’arbitro”
La Juve non va oltre il pareggio contro il Verona e il ds Sogliano si lamenta dell'atteggiamento della panchina bianconera
E insiste: "Cose che noi vogliamo parlare di cultura, che non andiamo ai Mondiali. Ma è sempre la stessa cosa. Anche con una squadra retrocessa, sento dire certe cose... Ma dai, una grande società che si lamenta di un arbitraggio che fra un po' la palla veniva buttata dentro dai tifosi. Il Verona doveva l'orgoglio ai tifosi, ha portato a casa un punto e se uno viene espulso perché si arrabbia su determinate cose, se filmate due panchine, siamo in due culture... altro che VAR. Mi dispiace, ma da retrocesso vi saluto. Non interessa a nessuno quel che dico".
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