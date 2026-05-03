Sogliano, una furia contro la Juve: “Noi già retrocessi e si lamentano dell’arbitro”

Dopo il pareggio per 1-1 tra Juventus e Verona, il ds scaligero Sean Sogliano ha tuonato contro i bianconeri a Sky Sport: "Il Verona ha fatto un'ottima partita, ma non interessa a nessuno che abbia portato a casa un punto, forse era meglio se avessimo perso con tre gol. Lo dobbiamo a una tifoseria sempre presente, che ha sofferto. Salutiamo la Serie A, però penso che sono stato espulso oggi perché ho visto cose che non mi piacciono".