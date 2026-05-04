Questa sera la Roma cercherà punti fondamentali per la sua rincorsa Champions, affrontando all'Olimpico la Fiorentina. Una gara ostica e spigolosa, che Gasperini ha preparato nei dettagli e che vede una probabile formazione di casa con un solo grande ballottaggio. Confermato il 3-4-2-1 atteso sui quotidiani, con il pacchetto arretrato davanti a Svilar composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso.
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Roma, probabile formazione: un solo ballottaggio in attacco per Gasperini
Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: Gasperini lancia il 3-4-2-1 con Dybala e Malen. Un solo ballottaggio
In mezzo sicuri del posto Cristante e Koné, con Celik a destra e Wesley a sinistra a presidiare le corsie. Dietro l'unica punta Malen, resta il dubbio legato a Soulé: l'argentino è in vantaggio, ma per il Corriere dello Sport e La Nazione giocherà titolare Pisilli per dare più equilibrio. Quasi certa, invece, la presenza di Dybala dal primo minuto, con l'olandese Malen a guidare l'attacco.
La probabile formazione della Roma—
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.
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