Roma, probabile formazione: un solo ballottaggio in attacco per Gasperini

Questa sera la Roma cercherà punti fondamentali per la sua rincorsa Champions, affrontando all'Olimpico la Fiorentina . Una gara ostica e spigolosa, che Gasperini ha preparato nei dettagli e che vede una probabile formazione di casa con un solo grande ballottaggio. Confermato il 3-4-2-1 atteso sui quotidiani, con il pacchetto arretrato davanti a Svilar composto da Mancini , Ndicka ed Hermoso .

In mezzo sicuri del posto Cristante e Koné, con Celik a destra e Wesley a sinistra a presidiare le corsie. Dietro l'unica punta Malen, resta il dubbio legato a Soulé: l'argentino è in vantaggio, ma per il Corriere dello Sport e La Nazione giocherà titolare Pisilli per dare più equilibrio. Quasi certa, invece, la presenza di Dybala dal primo minuto, con l'olandese Malen a guidare l'attacco.