Fabio Paratici, ds della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara di Roma contro i giallorossi:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Paratici: “A salvezza raggiunta ci siederemo con Vanoli e programmeremo”
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Paratici: “A salvezza raggiunta ci siederemo con Vanoli e programmeremo”
Paratici parla del suo impegno alla Fiorentina e del futuro della panchina viola occupata attualmente da Vanoli
Centrare gli obiettivi è sempre difficili, qualunque siano. Il pathos, il patema d'animo, è sempre lo stesso, da parte di tutti. Tanti prestiti per l'anno prossimo? La squadra nasce dall'unione di intenti tra società e allenatore, ci siederemo con Paolo per fare un consuntivo della stagione e programmare la prossima. Sui calciatori, saremmo molto felici se qualcuno ce li chiedesse ma al tempo stesso di valutarne la permanenza. Le richieste vogliono dire che hanno fatto bene qua. Con Vanoli parlo tutti i giorni, se e quando raggiungeremo la matematica ci siederemo con lui.
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