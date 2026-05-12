Ciò che conta oggi è che Fabio Paratici sia concentrato al 100% sulla Fiorentina e sul lavoro da svolgere: riportare in alto la squadra di Firenze

Giovanni Zecchi Redattore 12 maggio - 16:01

“Ma perché la Fiorentina non smentisce le voci su Fabio Paratici?” (BUCCHIONI). È questo il grande dubbio che sta circolando tra i tifosi nelle ultime ore, dopo le numerose indiscrezioni sul futuro del nuovo direttore sportivo viola. Prima la Roma, poi il Milan e infine il Napoli:diversi grandi club sono alla ricerca di una nuova figura dirigenziale da inserire in società e un nome come quello di Paratici, di livello europeo,è normale che piaccia a chi cerca volti nuovi e competenze per tornare a vincere.

La Fiorentina non smentisce — Detto questo, c’è un aspetto da chiarire: la Fiorentina non ha nulla da smentire.Quando il Manchester United si interessò a Kean la scorsa stagione, la Fiorentina intervenne per smentire? Oppure quando il Milan mise gli occhi sull’attaccante viola e su Nicolò Fagioli, la società prese posizione?Questo è il messaggio che filtra dal Viola Park, dove viene registrato l’interesse concreto nei confronti di Fabio Paratici, ma senza ritenere necessario intervenire pubblicamente per negare certe voci. Perché è normale che un top player del suo ruolo piaccia, e nessuno dovrebbe stupirsene.

Paratici — Diverso è invece il discorso legato alla figura personale dell’ex Juventus, che, se lo riterrà opportuno, potrà rassicurare i tifosi con dichiarazioni dirette. Ma la Fiorentina, al momento, non deve dire nulla.

Smentite — I precedenti possono creare confusione. La società di Giuseppe Commisso ci ha infatti abituati a smentite di vario genere, soprattutto per quanto riguarda gli allenatori — basti pensare ai casi Maresca, Sarri o Mourinho. In questo caso, però, la situazione è completamente diversa, perché si tratterebbe di smentire indiscrezioni provenienti da altre società, cosa che per prassi avviene molto raramente.

La posizione del DS — Ciò che conta oggi è che Fabio Paratici sia concentrato al 100% sulla Fiorentina e sul lavoro da svolgere: riportare in alto la squadra di Firenze. Poi, nulla vieta che possa arrivare una sua smentita alla prima occasione utile. Ma, allo stato attuale, non sembrano esserci possibilità concrete di vedere l’ex Juventus lontano dal Viola Park.