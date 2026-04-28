Paratici-Roma, cosa sappiamo: l’addio alla Fiorentina è (quasi) impossibile

Le voci da Roma hanno un fondamento. Ma la Fiorentina smentisce (formalmente) e Paratici ha appena sposato un progetto a lungo termine con entusiasmo

Simone Bargellini Vice direttore 28 aprile 2026 (modifica il 28 aprile 2026 | 12:44)

I primi spifferi che arrivavano da Roma nei giorni scorsi abbiamo scelto di ignorarli. Poi qualche voce un po' più "autorevole" è iniziata a rimbalzare ieri e infine ci ha messo il carico Gianluca Di Marzio, uno dei giornalisti più attendibili in tema calciomercato. La Roma può davvero portar via Fabio Paratici alla Fiorentina? Cerchiamo di far chiarezza.

La posizione della Fiorentina — Inutile dire che sarebbe clamoroso un addio del dirigente a meno di 6 mesi dal suo arrivo a Firenze. Ed è vero che all'interno della Roma ci siano diversi estimatori di Paratici. MA (e lo scriviamo in maiuscolo) al momento sembra uno scenario inverosimile. E se non sono arrivate smentite ufficiali da parte dei club, a livello informale si fa sapere che questa ipotesi non è plausibile. Che, insomma, il direttore resterà al suo posto. E non può che essere l'auspicio di tutti, per non ritrovarci per l'ennesima volta punto e a capo.

Il forte coinvolgimento di Paratici — Si sa, nel mercato vige la regola del "mai dire mai" e lo scenario potrebbe cambiare se fosse lo stesso Paratici a volersene andare. Ma anche in questo caso, e fino a prova contraria, non ci sono segnali che portano in quella direzione. Il dirigente ha chiaramente dei legami nella Capitale (il figlio gioca nella Roma e anche la compagna abita lì) ma da qui ad interrompere un contratto ce ne corre. Tra l'altro la Fiorentina ha offerto a Paratici un accordo unico nel suo genere, per durata e ingaggio, oltre ad una certa libertà di azione che ritroverebbe da poche altre parti. E le parole spese dal dirigente ex Juve e Tottenham in più occasioni, in quanto a stimoli e futuribilità del progetto Fiorentina ("anche in caso di Serie B" come disse alla presentazione), rendono difficile se non impossibile pensare che tutto possa essere rimesso in discussione adesso.