Da Roma: “Paratici direbbe subito sì ai Friedkin. Sta più qui che a Firenze”

Con Fabio Paratici c’era già stato un primo contatto ai tempi di Paulo Fonseca, anche perché frequenta spesso Roma e collabora molto con Giuffrida. Io continuo a sperare in un suo arrivo, anche se la Fiorentina ha una proprietà americana e non è chiaro quanto siano possibili certi intrecci. Se però dovesse liberarsi, non esiterei: verrebbe subito a Roma, dove ha anche la compagna. Secondo me dei contatti ci sono già stati e, per portare avanti un’eventuale trattativa, si muoverebbe Ryan Friedkin. Se davvero si libera e lo vuoi, chiuderla sarebbe rapidissimo