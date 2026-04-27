L'arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina ha portato aria fresca, dando una grossa mano in momento complicato dalla stagione. Adesso il neo direttore sportivo viola si appresta a preparare la stagione della rinascita, partendo dal futuro allenatore.
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Da Roma: “Paratici direbbe subito sì ai Friedkin. Sta più qui che a Firenze”
Opzione improbabile—
Intanto a Roma, inizia a circolare un voce davvero particolare quanto inverosimile, di un interesse da parte della Roma per l'ex Juventus. A riportala è Ugo Trani, giornalista del "Il Messaggero", che a Tele Radio Stereo ha parlato così di questa possibilità:
Paratici e la Roma—
Con Fabio Paratici c’era già stato un primo contatto ai tempi di Paulo Fonseca, anche perché frequenta spesso Roma e collabora molto con Giuffrida. Io continuo a sperare in un suo arrivo, anche se la Fiorentina ha una proprietà americana e non è chiaro quanto siano possibili certi intrecci. Se però dovesse liberarsi, non esiterei: verrebbe subito a Roma, dove ha anche la compagna. Secondo me dei contatti ci sono già stati e, per portare avanti un’eventuale trattativa, si muoverebbe Ryan Friedkin. Se davvero si libera e lo vuoi, chiuderla sarebbe rapidissimo
Figlio e compagna—
Poteva arrivare già la scorsa estate, prima di Frederic Massara. Di recente ha spiegato di essere stato escluso dal Milan per questioni legate alla squalifica, ma si trattava più che altro di un aspetto formale. Anche la Roma avrebbe potuto prenderlo, però Claudio Ranieri aveva già un accordo con Massara. Poi è andato alla Fiorentina e ora la situazione è più complicata. Inoltre suo figlio gioca nella Primavera della Roma e la sua vita personale è legata alla città, visto che la compagna vive lì: di fatto è quasi più a Roma che a Firenze. Un eventuale progetto con lui e Gian Piero Gasperini sarebbe davvero di altissimo livello
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