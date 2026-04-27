Mareggini: “Martinelli per ripartire. Kean? Il carattere è sempre lo stesso”

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha commentato la stagione di Martinelli alla Sampdoria ma non solo . Ai microfoni di Lady Radio, ha detto la sua anche sul caso Kean :

Io condivido l’idea che, per ripartire, si debba puntare su Martinelli. Sta trovando spazio alla Sampdoria e ha dimostrato di essere all’altezza: giocare in un contesto e in un ambiente del genere equivale praticamente alla Serie A