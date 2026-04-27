Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha commentato la stagione di Martinelli alla Sampdoria ma non solo. Ai microfoni di Lady Radio, ha detto la sua anche sul caso Kean:
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Mareggini: “Martinelli per ripartire. Kean? Il carattere è sempre lo stesso”
Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha commentato la stagione di Martinelli alla Sampdoria
Martinelli—
Io condivido l’idea che, per ripartire, si debba puntare su Martinelli. Sta trovando spazio alla Sampdoria e ha dimostrato di essere all’altezza: giocare in un contesto e in un ambiente del genere equivale praticamente alla Serie A
Kean—
La spiegazione fornita per la sua assenza allo stadio è qualcosa di inspiegabile, quindi preferisco non esprimermi. È cresciuto, ma il suo carattere resta quello. È chiaro che, quando arrivano stagioni positive come quella passata, certi atteggiamenti vengono messi in secondo piano; al contrario, in annate come questa pesano di più. Giovani? Io sono favorevole, ma devono giocare solo se lo meritano. Ieri, ad esempio, poteva essere l’occasione giusta per Filippo Braschi
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