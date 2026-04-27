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Galli: “De Gea sacrificabile. Kean? Il motivo dell’assenza è incommentabile”

Galli: “De Gea sacrificabile. Kean? Il motivo dell’assenza è incommentabile” - immagine 1
Giovanni Galli sulla possibile cessione di David De Gea all'assenza di Moise Kean ieri in tribuna al Franchi
Redazione VN

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha commentato gli ultimi temi in casa Fiorentina. Da David De Gea all'assenza di Moise Kean in tribuna al Franchi. Le sue parole a Lady Radio:

De Gea

—  

Io, dovendo ripartire da capo, punterei su Elia Caprile Martinelli. La prossima stagione si ricomincia da zero e senza impegni europei: David De Gea ha un ingaggio elevato, quindi per me può essere ceduto, ed è meglio costruire su un portiere giovane piuttosto che su uno di 39 anni. Fabio Grosso? L’ho conosciuto, ha la personalità adatta. Bisogna avere fiducia in Fabio Paratici

Kean

—  

Kean non era allo stadio per via della fisioterapia? Mi auguro che migliori anche la comunicazione del club, perché una situazione del genere è difficile da giustificare, soprattutto considerando che la partita era alle 12:30

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