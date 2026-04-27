Io, dovendo ripartire da capo, punterei su Elia Caprile Martinelli. La prossima stagione si ricomincia da zero e senza impegni europei: David De Gea ha un ingaggio elevato, quindi per me può essere ceduto, ed è meglio costruire su un portiere giovane piuttosto che su uno di 39 anni. Fabio Grosso? L’ho conosciuto, ha la personalità adatta. Bisogna avere fiducia in Fabio Paratici