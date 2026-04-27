Il noto giornalista Stefano Cecchi ha parlato così del pareggio tra Fiorentina e Sassuolo di ieri al Franchi

Alessio Vannini 27 aprile - 14:14

Le parole di Stefano Cecchi, ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno, a poche ore dalla partita pareggiata al Franchi contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ieri è arrivato il sigillo definitivo sulla salvezza. La Cremonese, che nel girone di ritorno ha raccolto appena 5 punti, dovrebbe recuperarne 9 alla Fiorentina in sole quattro partite: un'ipotesi remota. La squadra di Vanoli ieri ha giocato meglio di quella di Grosso, centrando l'obiettivo con oltre un mese d'anticipo; un traguardo che, fino a poco tempo fa, appariva impossibile."

Le polemiche su Vanoli — "Non capisco questo continuo accanimento polemico verso Vanoli, contestato persino per non aver schierato un ragazzino della Primavera. Non si può colpevolizzare l'allenatore per ogni singolo problema del mondo viola. Non dico che la società debba confermarlo, ma almeno un 'grazie' gli andrebbe riconosciuto. Grosso ha espresso un calcio peggiore della Fiorentina, così come hanno fatto Milan e Juventus nella gara di ieri sera. Sapendo di non restare il prossimo anno, Vanoli ha preferito affidarsi ai suoi titolari piuttosto che lanciare i giovani; inoltre, ha dovuto fare i conti con assenze pesanti come Piccoli, Kean, Gosens, Parisi, Fortini e Pongracic. Un Antonio Conte, al posto suo, avrebbe urlato allo scandalo."

"Kean? Sta sbagliando tutto" — "I 37 punti raccolti finora avrebbero garantito la salvezza in qualsiasi stagione recente. Vanoli ha portato concretezza, e sebbene non lo confermerei, vedo troppa ingratitudine nei suoi confronti. Se guardiamo al passato, le squadre di Italiano nel secondo e terzo anno erano tecnicamente più deboli, ma lui è stato bravissimo a valorizzarle. Kean? Sta sbagliando tutto. Sembra avere la testa altrove e non mostra spirito di squadra. Gestirlo è complicato, ma la società deve difenderlo se vuole venderlo bene. Con questo atteggiamento, non piangerei per una sua cessione. Infine, non montiamo un caso sul mancato ingresso di Braschi: mi sarebbe piaciuto vederlo, ma smettiamola di incolpare Vanoli per ogni cosa."