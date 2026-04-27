Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Cesare Prandelli ha tracciato un bilancio lucido e diretto sulla stagione appena conclusa, definendola senza mezzi termini “un incubo sotto tutti i punti di vista”. L’ex tecnico viola ha però voluto sottolineare il lavoro determinante di Vanoli, capace di ribaltare le aspettative in pochi mesi: tra difficoltà e scetticismo iniziale, l’allenatore è riuscito a conquistare punti preziosi, valorizzare la rosa e costruire un gruppo solido. Uno scenario che, secondo Prandelli, potrebbe rappresentare una base importante anche in ottica futura, soprattutto con l’arrivo di Paratici. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Prandelli: “Stagione da incubo, ma Vanoli ha tanti meriti”
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Prandelli: “Stagione da incubo, ma Vanoli ha tanti meriti”
Prandelli analizza la stagione: “Incubo totale”. Elogi a Vanoli per la salvezza e uno sguardo al futuro con Paratici.
Questa stagione è stata un incubo per tutto. Gran parte del merito per la salvezza va data a Vanoli, fino a qualche mese fa nessuno pensava che sarebbe riuscito a portare punti. Invece, seppur con difficoltà, è riuscito a portare punti, valorizzare giocatori e creare un gruppo. Nel futuro con Paratici l'esperienza di quest'anno può servire.
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