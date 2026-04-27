Prandelli: “Stagione da incubo, ma Vanoli ha tanti meriti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Cesare Prandelli ha tracciato un bilancio lucido e diretto sulla stagione appena conclusa, definendola senza mezzi termini “un incubo sotto tutti i punti di vista”. L’ex tecnico viola ha però voluto sottolineare il lavoro determinante di Vanoli, capace di ribaltare le aspettative in pochi mesi: tra difficoltà e scetticismo iniziale, l’allenatore è riuscito a conquistare punti preziosi, valorizzare la rosa e costruire un gruppo solido. Uno scenario che, secondo Prandelli, potrebbe rappresentare una base importante anche in ottica futura, soprattutto con l’arrivo di Paratici. Le sue parole: