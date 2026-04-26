Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha parlato a Rtv38. Queste le sue parole sulla sfida tra Fiorentina e Sassuolo:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “L’assenza di attaccanti ha giovato. Braschi? Non serve forzare”
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Amoruso: “L’assenza di attaccanti ha giovato. Braschi? Non serve forzare”
L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina dopo il pareggio interno con il Sassuolo
Non avendo l'attaccante centrale, sul quale la squadra si intestardisce, ha dovuto trovare soluzioni alternative, soprattutto sulla catena di destra dove c'è stato più movimento. A sinistra, la poca conoscenza tra i giocatori, ha creato qualche problema. Abbiamo creato quattro palle gol nitide. Abbiamo fatto una partita discreta, la squadra ha voluto correre con un po' di senso, cercando dei creare spazi.
Sui giovani—
Si sta sviluppando la mania dei giovani che vengono sponsorizzati da tutti. Se il giocatore è forte l'allenatore lo mette in campo. Braschi non può farti quel tipo di gioco, non ha quelle caratteristiche. In questo momento non devi forzare le giocate perché sei quasi salvo. Non sono quelli i giocatori che devi forzare. L'importante è che ci sia un parco di giocatori di qualità. E la società non può imporre nulla.
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