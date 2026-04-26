Nonostante le numerose occasioni la Fiorentina non riesce a segnare e la sfida con il Sassuolo termina a reti bianche. Al termine del match Jay Idzes, difensore neroverde, ha parlato così ai microfoni di Dazn:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Idzes: “Risultato giusto, Fiorentina forte. Turati ha fatto grandi parate”
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Idzes: “Risultato giusto, Fiorentina forte. Turati ha fatto grandi parate”
Le parole di Jay Idzes, difensore del Sassuolo, sul risultato della sfida contro la Fiorentina
Potevamo farte qualcosa in più, ma loro sono molto forti. Penso che lo 0-0 sia il risultato più giusto. Turati? Ha fatto molto bene e non è facile perché ha giocato poco in questa stagione. Oggi ha fatto grandi parate.
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