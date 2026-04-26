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Idzes: “Risultato giusto, Fiorentina forte. Turati ha fatto grandi parate”

Idzes: “Risultato giusto, Fiorentina forte. Turati ha fatto grandi parate” - immagine 1
Le parole di Jay Idzes, difensore del Sassuolo, sul risultato della sfida contro la Fiorentina
Redazione VN

Nonostante le numerose occasioni la Fiorentina non riesce a segnare e la sfida con il Sassuolo termina a reti bianche. Al termine del match Jay Idzes, difensore neroverde, ha parlato così ai microfoni di Dazn:

Potevamo farte qualcosa in più, ma loro sono molto forti. Penso che lo 0-0 sia il risultato più giusto. Turati? Ha fatto molto bene e non è facile perché ha giocato poco in questa stagione. Oggi ha fatto grandi parate.

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