Grosso a DAZN: “Pari che accontenta tutti. La Fiorentina ha grandi qualità”

Fabio Grosso analizza lo 0-0 tra Fiorentina e Sassuolo ai microfoni di DAZN: "Punto d'oro contro una viola di qualità"

Redazione VN 26 aprile 2026 (modifica il 26 aprile 2026 | 18:08)

Anche in casa neroverde si analizza il pareggio del "Franchi". Ai microfoni di DAZN, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha commentato la sfida contro i viola, sottolineando il valore della prestazione difensiva dei suoi e la caratura dell'avversario. (QUI LA SUA CONFERENZA STAMPA)

Un pareggio che soddisfa tutti — "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata," ha ammesso Grosso. "Abbiamo affrontato un avversario motivato, che possiede qualità tecniche decisamente superiori rispetto alla posizione che occupa attualmente in classifica. Per noi è un punto positivo: nell'ultima trasferta eravamo stati puniti proprio nei minuti finali, mentre oggi siamo stati bravi a tenere fino al novantesimo. Credo che, alla fine, il pareggio sia un risultato che entrambe le squadre si portano a casa con soddisfazione."

Analisi tattica e ritmi — Il tecnico ha poi analizzato l'andamento del match, evidenziando alcune criticità: "I ritmi non sono stati altissimi e noi, quando i giri del motore sono bassi, facciamo un po' di fatica. Abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo, ma nella ripresa siamo cresciuti. Usciamo dal campo con un pari sostanzialmente giusto."

Il focus sui singoli: Volpato e il duello tra i pali — Grosso si è poi soffermato sui protagonisti della gara, a partire dal talento di Volpato: "Ha doti incredibili, glielo ripeto costantemente. Gli chiedo molto perché tende ad accendersi e spegnersi, non esprimendo ancora tutto il suo potenziale. Quando è in partita sa essere letale, ma la squadra ha bisogno di lui anche nelle fasi d'ombra. Lavoriamo per la sua continuità".

Infine, un commento sulla scelta di schierare Turati: "Lo conosco bene dai tempi di Frosinone. Sono felice del rendimento avuto fin qui da Muric, ma Stefano meritava questa chance. Abbiamo un pacchetto di portieri importante e nella mia gestione c'è spazio per dare opportunità a tutti".