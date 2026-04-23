"Grossosta facendo benissimo in campionato. Non era affatto scontato ripartire così dopo una stagione di 'purgatorio' in Serie B: il Sassuolo ha dimostrato di essere ampiamente all’altezza della massima serie. In tutte le conferenze stampa, quando gli è stato chiesto del futuro, ha sempre glissato; ha un modo di comunicare da alto livello. Credo che stia pensando seriamente all’ipotesi Fiorentina, data l’importanza della piazza e del calore del tifo viola. Tuttavia, prima di decidere, vorrà capire il progetto tecnico e le ambizioni del club gigliato. Grosso oggi lavora in un ambiente tranquillo e senza pressioni, quindi è normale che si chieda quali siano gli obiettivi reali della Fiorentina per la prossima stagione. Firenze, d’altronde, resta una piazza difficile da rifiutare, con una storia incredibile."