Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Nicolò Caruso, giornalista molto vicino alle vicende del Sassuolo, ha parlato degli avversari della Fiorentina in vista della gara di domenica:
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Da Sassuolo: “Grosso tentato dalla Fiorentina, ma prima vuole garanzie”
"Grossosta facendo benissimo in campionato. Non era affatto scontato ripartire così dopo una stagione di 'purgatorio' in Serie B: il Sassuolo ha dimostrato di essere ampiamente all’altezza della massima serie. In tutte le conferenze stampa, quando gli è stato chiesto del futuro, ha sempre glissato; ha un modo di comunicare da alto livello. Credo che stia pensando seriamente all’ipotesi Fiorentina, data l’importanza della piazza e del calore del tifo viola. Tuttavia, prima di decidere, vorrà capire il progetto tecnico e le ambizioni del club gigliato. Grosso oggi lavora in un ambiente tranquillo e senza pressioni, quindi è normale che si chieda quali siano gli obiettivi reali della Fiorentina per la prossima stagione. Firenze, d’altronde, resta una piazza difficile da rifiutare, con una storia incredibile."
Trattativa e campo: "Ha le spalle larghe per il Franchi"—
"Carnevali non si opporrà a un eventuale salto di qualità, poiché conosce l'ambizione del tecnico neroverde. Non vedo grossi ostacoli insormontabili. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027 e dobbiamo ancora capire se esistano margini per un rinnovo; nel caso, andrebbe trovato un accordo tra le due società, magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Grosso ha le spalle larghe per allenare a Firenze. Credo sia l’uomo adatto per ripartire, soprattutto per come ha saputo gestire questo gruppo: mi piace tantissimo sia sul piano umano che tecnico. Certo, la pressione sarebbe totalmente differente, ma credo abbia l'elmetto giusto per reggere l'impatto con il Franchi."
La gara di domenica—
"Domenica il Sassuolo arriverà a Firenze con la testa libera, ma l’impegno non mancherà, come si è visto contro il Como. Mi aspetto una gara combattuta. Non ci sarà Berardi, sostituito da Volpato: l’attacco neroverde ha le qualità per mettere in difficoltà la difesa viola, anche perché giocheranno la loro partita senza l'assillo della classifica."
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