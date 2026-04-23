"La mia valutazione su Piccoli non è mai stata severa. È vero, la sua media reti in campionato non è delle migliori: assomiglia a quella registrata da Nzola al Sassuolo quest’anno, al di sotto dei suoi standard passati. Il paradosso è che quello che, almeno sulla carta, dovrebbe essere l’attacco più forte dell’era Commisso, sta raccogliendo numeri realizzativi bassissimi . Nelle stagioni precedenti la Fiorentina ha sempre segnato di più. L’idea tattica iniziale di Pioli , priva di esterni puri, ha sicuramente inciso negativamente : Piccoli e Kean ne hanno sofferto, proprio come accaduto a Dzeko. Piccoli ha sempre dimostrato grande impegno e attaccamento, ma il suo rendimento pone degli interrogativi sul futuro che la società dovrà sciogliere. Non è ancora chiaro se possa essere il titolare della prossima stagione: con una sola competizione da affrontare, potrebbe bastare una punta di ruolo affiancata da un giovane. Su Kean , invece, bisognerà capire se la società voglia rilanciarlo o fare cassa."

Il futuro allenatore?

"Grosso? Lo vedremo all'opera domenica in una sfida particolare. Vanoli si troverà di fronte un tecnico che Paratici conosce molto bene: sta facendo bene negli ultimi anni ed è un profilo da monitorare con attenzione per il futuro viola. Per quanto riguarda Sarri, il suo sogno è allenare la Fiorentina e credo che nemmeno un’eventuale vittoria in Coppa Italia cambierebbe questo suo desiderio. In questo caso, tutto dipende dalla volontà del club. I contratti si possono risolvere, quindi il legame con la Lazio non sarebbe un ostacolo insormontabile. Il vero nodo è il rapporto: in passato tra la società viola e Sarri ci sono state tensioni e arrabbiature reciproche. Lui ha un carattere 'anarchico', difficile da gestire, e non sappiamo se la proprietà sia disposta a puntare su un profilo simile. Tutto fa pensare che non sia il tipo di allenatore gradito alla dirigenza, ma vedremo se l'intervento di Paratici potrà aiutare a far cambiare idea alla società."