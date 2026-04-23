CorFio rivela: “Anche Piccoli è infortunato. Senza Kean, gioca con infiltrazioni”

Piccoli è infortunato?

Redazione VN 23 aprile 2026 (modifica il 23 aprile 2026 | 08:04)

La situazione degli attaccanti della Fiorentina si complica ulteriormente con il caso di Roberto Piccoli. Il centravanti di riserva, finito nel mirino della critica per le recenti prestazioni, sta in realtà giocando da tempo non al meglio: è alle prese con un risentimento all’adduttore. Nonostante ciò, e a causa dell’assenza prolungata di Moise Kean, ha continuato a scendere in campo anche ricorrendo a infiltrazioni, scelta che però non è stata resa pubblica dallo staff medico.

Le difficoltà fisiche si sommano a un rendimento al di sotto delle attese. Piccoli ha segnato 7 gol totali in stagione (uno ogni 379 minuti), ma in Serie A il dato è ancora più basso: 3 reti con una media di un gol ogni 485 minuti. Inoltre, ha sprecato diverse occasioni (12) e non ha ancora segnato di testa, dopo i 6 gol di questo tipo realizzati nella scorsa stagione. Un calo che potrebbe essere legato anche a un sistema di gioco che non valorizza pienamente le sue caratteristiche.

Il quadro generale, quindi, è quello di un attacco che doveva essere il punto di forza della squadra ma che, tra infortuni e rendimento deludente, si è rivelato poco incisivo. La Fiorentina era partita con tre centravanti (Kean, Piccoli e Džeko) con grandi aspettative, ma si ritrova oggi a dover reggere la stagione con un contributo offensivo molto inferiore alle attese. Lo scrive il Corriere Fiorentino.