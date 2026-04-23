CorSport: “Il dato allarmante sui gol subiti di testa. De Gea sotto accusa”

La Fiorentina è l'ultima squadra in Serie A (al pari di Lecce e Verona) per gol subiti di testa : 12 sulle 35 incassate in totale . Come scrive il Corriere dello Sport il "mal di testa" inizia ad agosto con l'incornata di Luperto al Cagliari nella prima giornata ed è finito per adesso con il guizzo di Tiago Gabriel lunedì sera. In mezzo: Kempf, Cristante, Ostigard, Muharemovic, Sorensen, Fabbian (nella sua ultima partita col Bologna prima di passare a Firenze),

Non solo i giocatori di movimento, anche De Gea è coinvolto in questo record negativo. Lo spagnolo, infatti, per impostazione e caratteristiche, si sente più a suo agio sulla linea di porta (dove rimane uno dei migliori della Serie A), per questo abbandona mal volentieri la sua zona di comfort per addentrarsi nelle uscite.

Chi ha affrontato la Fiorentina ormai conosce il suo punto debole e lo stesso vale per il Sassuolo di Fabio Grosso che domenica sarà impegnato al Franchi. Proprio all'andata i neroverdi avevano beffato De Gea con il colpo di testa di Muharemovic su corner.