Secondo TuttoSport, il nome che guadagna terreno per la porta della Juventus è quello di David de Gea vista la difficoltà della trattativa per Allison. Il portiere viola, secondo quanto riportato dal quotidiano, è destinato a lasciare la Fiorentina in estate salvo colpi di scena, rappresenta una soluzione concreta e sostenibile:
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TuttoSport: “Fiorentina disposta a cedere De Gea per una cifra irrisoria”
De Gea in uscita dalla Fiorentina: la Juventus valuta il colpo low cost per la porta.
Sono al rialzo le quotazioni di David De Gea. Il portiere spagnolo in estate, salvo dietrofront improbabili dell'area sportiva Viola, decisa ad abbassare monte ingaggi ed età media della rosa, lascerà Firenze. Il profilo, oltre a rispecchiare in pieno l'identikit tracciato da Spalletti, sarebbe tra i preferiti della dirigenza juventina. Anzitutto per una questione di costi: l'ingaggio (3.5 milioni più bonus) è tutto fuorché proibitivo, e da quanto filtra pare che la Fiorentina sia disposta a cederlo a una cifra irrisoria, vicina ai 10 milioni. Un bel compromesso tra le esigenze tecniche di Spalletti e le disponibilità economiche del club.
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