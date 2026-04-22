Con De Gea tra i possibili partenti, la Fiorentina si sta muovendo per sostituire il portiere spagnolo e, secondo quanto riportato da TuttoSport l'interesse della dirigenza viola è finito su un ex conoscenza del nostro campionato: Guglielmo Vicario. I gigliato però non sarebbero l'unico club di serie A interessato al portiere del Tottenham:
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Via De Gea? Fiorentina su Vicario. TuttoSport: “Concorrenza alta, ma pista aperta”
La Fiorentina monitora Guglielmo Vicario. La concorrenza però è alta: Roma, Juve ed Inter sul portiere degli Spurs
Per la porta della Juventus rimane aperta anche la pista che porta a Guglielmo Vicario, giocatore seguito anche dall'Inter, ma al momento non vi è traccia di una trattativa vera e propria con il Tottenham. Gli Spurs, così come l'entourage del ragazzo, si sono presi del tempo per valutare ogni singola proposte. Gli estimatori sono diversi: oltre a Juve e nerazzurri, ci sarebbero infatti pure Roma e Fiorentina. Tutto aperto, insomma.
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