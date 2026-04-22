Via De Gea? Fiorentina su Vicario. TuttoSport: “Concorrenza alta, ma pista aperta”

Con De Gea tra i possibili partenti, la Fiorentina si sta muovendo per sostituire il portiere spagnolo e, secondo quanto riportato da TuttoSport l'interesse della dirigenza viola è finito su un ex conoscenza del nostro campionato: Guglielmo Vicario. I gigliato però non sarebbero l'unico club di serie A interessato al portiere del Tottenham: