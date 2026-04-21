La sentenza dei gol su palla alta: nessuno peggio della Fiorentina in Serie A

Un tallone d'Achille che accompagna la Fiorentina fin dalla prima giornata. E che Paolo Vanoli non è riuscito a correggere. E' quello dei gol subiti su colpo di testa , un vero e proprio tabù in questa complicata stagione. Con quello segnato ieri da Tiago Gabriel il conteggio si aggiorna a 12, cifra record per l'attuale Serie A, al pari proprio del Lecce e anche del Verona. Nessuno però ha fatto peggio dei viola, come si vede dalla tabella Sofascore . Si specifica che il dato preso in esame è su tutti i gol subiti di testa, non solo su sviluppo di calcio piazzato.

Tutti i gol di testa subiti dalla Fiorentina

Tutto è iniziato alla prima giornata, con la rete di Luperto che in extremis ha vanificato la vittoria della Fiorentina. Poi c'è stato Kempf del Como alla quarta giornata, quindi Cristante in Fiorentina-Roma. All'11° è stato Ostigard a segnare di testa in Genoa-Fiorentina, poi è toccato a Muharemovic (Sassuolo) alla 14° e quindi a Sorensen in Parma-Fiorentina, 17°. Nell'elenco di chi ha bucato la difesa viola nel gioco aereo c'è anche Fabbian, allora centrocampista del Bologna. Contro il Torino i gol subiti di testa sono stati addirittura 2 (Casadei e Maripan), poi è toccato a Kabasele alla 27° e Pio Esposito alla 30°. Infine Tiago Gabriel in Lecce-Fiorentina, con un colpo più di spalla che di testa, ma sempre vincendo un duello aereo con i difendenti della Fiorentina.