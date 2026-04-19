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Fiorentina, ecco i convocati anti Lecce: la scelta su Kean. Torna Brescianini

Kean
La Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida contro il Lecce
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Lecce. Prosegue l’assenza di Moise Kean, costretto nuovamente al forfait a causa del persistente problema alla tibia che lo affligge ormai da oltre un mese. Non figurano tra i convocati nemmeno Parisi e Fortini, mentre arrivano segnali positivi sul fronte delle presenze: sia Fagioli che Brescianini sono infatti regolarmente a disposizione e inclusi nella lista per la gara:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KOŠPO Eman

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEZZERINI Luca (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) PUZZOLI Giorgio

22) RANIERI Luca

23) RUGANI Daniele

24) SOLOMON Manor

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