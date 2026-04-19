La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Lecce. Prosegue l’assenza di Moise Kean, costretto nuovamente al forfait a causa del persistente problema alla tibia che lo affligge ormai da oltre un mese. Non figurano tra i convocati nemmeno Parisi e Fortini, mentre arrivano segnali positivi sul fronte delle presenze: sia Fagioli che Brescianini sono infatti regolarmente a disposizione e inclusi nella lista per la gara:
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Fiorentina, ecco i convocati anti Lecce: la scelta su Kean. Torna Brescianini
La Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida contro il Lecce
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KOŠPO Eman
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEZZERINI Luca (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) PUZZOLI Giorgio
22) RANIERI Luca
23) RUGANI Daniele
24) SOLOMON Manor
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