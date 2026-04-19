Fiorentina, ecco i convocati anti Lecce: la scelta su Kean. Torna Brescianini

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Lecce. Prosegue l’assenza di Moise Kean, costretto nuovamente al forfait a causa del persistente problema alla tibia che lo affligge ormai da oltre un mese. Non figurano tra i convocati nemmeno Parisi e Fortini, mentre arrivano segnali positivi sul fronte delle presenze: sia Fagioli che Brescianini sono infatti regolarmente a disposizione e inclusi nella lista per la gara: