Protagonista assoluto dell’ultimo periodo viola, Cher Ndour si prende la scena anche fuori dal campo. Il centrocampista della Fiorentina è stato premiato come “Player of the Month” di marzo, riconoscimento che certifica il suo impatto crescente nelle rotazioni della squadra.
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FOTO – Super Ndour a marzo: premiato come giocatore del mese viola
Ndour premiato giocatore del mese della Fiorentina: crescita costante e ruolo sempre più centrale nel finale di stagione viola
Prestazioni solide, personalità, continuità e gol: Ndour si sta ritagliando uno spazio sempre più importante, diventando sempre di più una risorsa preziosa. Un segnale forte, in un momento in cui la Fiorentina cerca certezze su cui costruire anche il futuro.
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