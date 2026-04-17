La sindaca di Firenze Sara Funaro è tornata a parlare dei lavori dello Stadio Franchi e della candidatura per Euro2032. La prima cittadina ha commentato le parole rilasciate nelle scorse ore dall'Uefa Executive Director per l'Europeo 2032, Michele Uva, che ha parlato dello stadio Franchi di Firenze come uno dei pochi impianti in Italia che sta avanzando in termini di lavori. Le sue parole raccolte da Italpress: