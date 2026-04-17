La sindaca di Firenze Sara Funaro è tornata a parlare dei lavori dello Stadio Franchi e della candidatura per Euro2032. La prima cittadina ha commentato le parole rilasciate nelle scorse ore dall'Uefa Executive Director per l'Europeo 2032, Michele Uva, che ha parlato dello stadio Franchi di Firenze come uno dei pochi impianti in Italia che sta avanzando in termini di lavori. Le sue parole raccolte da Italpress:
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Stadio Franchi, Funaro: “Siamo in linea con il nuovo cronoprogramma”
La sindaca di Firenze Sara Funaro torna a parlare dello stato di avanzamento dei lavori allo stadio Franchi
Mi fa piacere il riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti con tanta attenzione. Vado personalmente a fare sopralluoghi, a confrontarmi con la direzione dei lavori e con le ditte sull'andamento dei lavori, e la nostra attenzione su questo è massima. C'era stato un ritardo precedente ma ad oggi il cronoprogramma nuovo che stiamo portando avanti sta rispettando i tempi e continuiamo a monitorare che questo avvenga. Mi auguro che a breve avremo un confronto con il commissario Sessa per mettere in pista tutte le possibili azioni e fare in modo di continuare a lavorare in maniera serrata e accelerata verso la fine del cantiere
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