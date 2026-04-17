Ufficali data e ora di Roma-Fiorentina. Ecco quando si gioca

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 35ª giornata di campionato, definendo anticipi e posticipi del turno che si aprirà venerdì 1 maggio. Per la Fiorentina, l'appuntamento è fissato per il Monday Night: i viola scenderanno in campo allo Stadio Olimpico contro la Roma lunedì 4 maggio alle ore 20.45 .

La sfida tra giallorossi e toscani godrà di una copertura televisiva completa per tutti gli appassionati. Il match sarà infatti trasmesso in co-esclusiva, rendendolo visibile sia sulla piattaforma streaming DAZN sia sui canali satellitari di Sky. Un'ottima notizia per i tifosi, che potranno seguire la chiusura del turno di campionato scegliendo il servizio preferito.