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Indisponibili, contro il Crystal Palace tutti al Franchi tranne Kean: il motivo

Indisponibili, contro il Crystal Palace tutti al Franchi tranne Kean: il motivo - immagine 1
Il motivo che spiega l'assenza del numero 20 della Fiorentina dagli spalti del Franchi in Fiorentina-Crystal Palace
Redazione VN

Tra gli indisponibili presenti questa sera sugli spalti del “Franchi” per assistere a Fiorentina-Crystal Palace c’erano diversi giocatori viola, inquadrati dalle telecamere di Sky Sport durante il match.

In tribuna erano presenti Marco Brescianini e Daniele Rugani, entrambi esclusi dalla lista UEFA e quindi non disponibili per la sfida europea. Presente anche Fabiano Parisi, fermato da un infortunio che non gli ha permesso di essere convocato.

Assenti invece all’appello Dodò e Moise Kean. Il brasiliano, squalificato per il ritorno dopo l’ammonizione rimediata all’andata, non è insieme agli altri indisponibili in tribuna, perché starebbe seguendo la gara da uno degli skybox dello stadio.

Diversa invece la situazione di Kean. L’attaccante viola, oltre ai problemi alla tibia che lo stanno limitando negli ultimi giorni, non era presente neppure al “Franchi” a causa di una sindrome influenzale. Sarebbe questa, infatti, la motivazione che ha impedito al numero 20 viola di seguire dal vivo i compagni nella delicata sfida contro il Crystal Palace.

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