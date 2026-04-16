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Fiorentina-Crystal Palace, i numeri del Franchi: pubblico delle grandi occasioni

Fiorentina-Crystal Palace, i numeri del Franchi: pubblico delle grandi occasioni - immagine 1
Pubblico delle grandi occasioni al Franchi per Fiorentina-Crystal Palace.
Redazione VN

Pubblico delle grandi occasioni (per quel che si può visti i lavori) al Franchi per Fiorentina-Crystal Palace. Numerosissimi tifosi viola, fiduciosi di una rimonta che avrebbe dell'incredibile.

Anche gli inglesi hanno risposto presente, riempendo lo spazio a loro riservato nel settore ospiti, più un pezzo di tribuna laterale (vicino alla Curva Fiesole). Secondo i dati ufficiali sono stati emessi 21.045 tagliandi, per un incasso lordo € 544.846,00.

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