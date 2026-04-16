Fiorentina-Crystal Palace, omaggio ad Alex Manninger: arriva l'ok della UEFA per il minuto di silenzio e il lutto al braccio dei viola

Una notte che carica di significati, non solo sportivi. In un "Franchi" pronto a spingere la squadra di Vanoli verso l'impresa contro il Crystal Palace, ci sarà spazio anche per la commozione e il ricordo. È arrivato infatti l’ok ufficiale della UEFA, come fatto sapere da Sky, alla richiesta della Fiorentina: stasera verrà omaggiata la memoria di Alex Manninger.