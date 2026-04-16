Una notte che carica di significati, non solo sportivi. In un "Franchi" pronto a spingere la squadra di Vanoli verso l'impresa contro il Crystal Palace, ci sarà spazio anche per la commozione e il ricordo. È arrivato infatti l’ok ufficiale della UEFA, come fatto sapere da Sky, alla richiesta della Fiorentina: stasera verrà omaggiata la memoria di Alex Manninger.
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Addio Manninger: stasera silenzio e lutto al braccio. C’è il via libera UEFA
Fiorentina-Crystal Palace, omaggio ad Alex Manninger: arriva l'ok della UEFA per il minuto di silenzio e il lutto al braccio dei viola
L'omaggio del Franchi—
Prima del calcio d'inizio, previsto per le ore 21:00, lo stadio si fermerà per un solenneminuto di silenzio. Un istante di raccoglimento per ricordare l'ex portiere austriaco, che ha vestito la maglia viola nella stagione 2001/2002 lasciando un ricordo indelebile di professionalità e umanità.
Lutto al braccio—
Oltre al silenzio del pubblico, i calciatori della Fiorentina scenderanno in campo con illutto al braccio. Un gesto simbolico per onorare Manninger in una delle serate più importanti della stagione. Firenze si stringe attorno al ricordo del suo ex numero uno.
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