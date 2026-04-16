Il celebre radiocronista Riccardo Cucchi analizza il campionato della Fiorentina: "A inizio anno la vedevo in lotta per l'Europa"

Redazione VN 16 aprile - 16:22

Un'annata vissuta sulle montagne russe, tra aspettative europee e l'incubo della Serie B sfiorato. La stagione della Fiorentina continua a far discutere gli addetti ai lavori e, ai microfoni di News.Superscommesse.it, è intervenuto un mostro sacro del giornalismo sportivo: Riccardo Cucchi. L’ex voce storica di "Tutto il Calcio Minuto per Minuto" non ha nascosto la sua perplessità di fronte al rendimento della squadra viola, definendola un vero e proprio rebus tattico e mentale.

"Un organico da vertice" — Secondo Cucchi, il valore tecnico della rosa a disposizione non giustifica assolutamente la posizione di classifica occupata per gran parte del campionato: "Per me la Fiorentina è un grande mistero: a inizio anno la vedevo in lotta per la UEFA, forse addirittura per un posto tra le prime quattro. Ha rischiato la retrocessione e ora ne è venuta fuori, ma l'organico non è assolutamente da bassifondi. È davvero incredibile quello che è successo".

Promozione per Vanoli — Il merito della risalita, secondo il giornalista, va attribuito al lavoro svolto dal tecnico subentrato, che ha saputo ridare un'identità a un gruppo smarrito: "Vanoli è stato bravissimo, ha preso in mano una situazione molto complicata. Meriterebbe la riconferma: sia per capire il suo reale valore, sia per testare la squadra con un progetto dall'inizio e comprendere cosa sia realmente accaduto in questa stagione tribolata".