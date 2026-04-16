Il calcio europeo e la Fiorentina piangono la scomparsa di Alexander Manninger, vittima di un tragico incidente ferroviario a soli 48 anni

Redazione VN 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 16:23)

Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica scomparsa di Alexander Manninger. L'ex portiere austriaco ha perso la vita giovedì mattina in un drammatico incidente stradale a Salisburgo: la sua auto si è scontrata con un treno della ferrovia locale presso un passaggio a livello senza barriere. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'ex calciatore non c’è stato nulla da fare.

Manninger, che aveva solo 48 anni, era una figura molto nota e stimata nel calcio italiano. I tifosi della Fiorentina lo ricordano con particolare affetto per la stagione 2001/2002: in uno degli anni più bui della storia del club, Alex difese la porta viola con grande dignità, totalizzando 24 presenze in Serie A e 6 in Coppa UEFA. Nonostante la crisi societaria, Manninger dimostrò doti umane e tecniche non comuni, guadagnandosi la stima della piazza prima di proseguire la sua lunga carriera tra Siena, Juventus e i massimi campionati europei.

Primo austriaco della storia a vestire la maglia dell'Arsenal (con cui vinse Premier League e FA Cup nel 1998), ha lasciato un segno ovunque sia stato, fino alla chiusura della carriera con il Liverpool e le 33 presenze con la sua Nazionale.

La Fiorentina in questi minuti, tramite il profilo Instagram ufficiale del club viola ha espresso il proprio cordoglio con queste parole: "La Fiorentina piange la scomparsa improvvisa di Alex Manninger, portiere della Fiorentina nella stagione 2001-2002, con una lunga carriera in italia e come estremo difensore della Nazionale austriaca.

Tutta la società viola si stringe ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore."

La redazione si stringe attorno alla famiglia di Alex Manninger in questo momento di profondo dolore.