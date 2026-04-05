L'ex portiere della Fiorentina Alex Manninger ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha ricordato la sua stagione in viola:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Manninger ricorda: “Fiorentina scelta sbagliata. Devo ringraziare Chiesa”
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Manninger ricorda: “Fiorentina scelta sbagliata. Devo ringraziare Chiesa”
Così l'ex portiere austriaco sulla breve parentesi in viola
Scelsi Firenze e fu una decisione sbagliata. Trovai una situazione assurda, era il 2001 e la società era sull’orlo del fallimento. Per diversi mesi non abbiamo preso lo stipendio. L’allenatore era Mancini e ogni tanto ci diceva. “Chissà se ci alleniamo domani”. Scherzava, ma sapevamo tutti che potevamo fallire da un momento all’altro. Molti, in più, non erano abituati a una situazione del genere: c’era chi voleva mettere in mora la società, chi andava via, insomma un gran casino... Siena? Che città, che pace. Sono stato benissimo e mi hanno trattato da re. Ogni volta che torno mi ricoprono d’affetto. Devo però spendere un grazie per Enrico Chiesa. Avevamo giocato insieme a Firenze — dove eravamo vicini di casa — e mi ha aiutato parecchio all’inizio. Mi diceva “oggi vieni a cena da me”. Io potevo solo accettare, sennò si arrabbiava. Ma quanto era forte Enrico, mamma mia. Ricordo che si fermava le ore a calciare, fino a che non gli riusciva tutto non andava via dal campo
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