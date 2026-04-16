Durante il Pentasport di oggi, su Radio Bruno, Francesco Flachi è intervenuto per commentare le sensazioni in vista della partita di stasera col Palace

Alessio Vannini 16 aprile - 14:36

L'ex viola Francesco Flachi è intervenuto nel corso del "Pentasport" sulle frequenze di Radio Bruno per parlare della sfida di stasera contro il Crystal Palace. Ecco le sue dichiarazioni:

"In questo calcio può succedere di tutto. Dopo la vittoria di lunedì e con la classifica ormai tranquilla, non abbiamo più nulla da perdere. Spero di vedere la vera Fiorentina: una squadra che attacchi subito il Crystal Palace, libera di testa e senza paure. Stasera io oserei il 4-2-3-1 con tutti gli esterni in campo; la salvezza è ormai in tasca, quindi voglio una partita dignitosa e coraggiosa. Loro sono battibili, anche se all'andata mi hanno fatto una discreta impressione".

Il precedente di Flachi, da 3-0 a 3-3 con l'Udinese nel 2006 — "Eravamo anche in 10, io segnai il gol del pareggio finale. I tempi sono cambiati, ma vorrei rivedere nei giocatori quella spensieratezza che quest'anno non si è ancora vista".

Il futuro — "In vista del futuro, calciatori come Gudmundsson e Piccoli devono dare tutto adesso. Su Vanoli? Se vogliamo alzare l'asticella, non so se ripartirei da lui. Ha fatto il suo, ma il gioco in questi mesi è mancato. Sia chiaro, non è mai solo colpa dell'allenatore: in campo ci vanno i giocatori e sono loro che devono tirare fuori gli attributi quando le cose non vanno."