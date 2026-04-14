Servirà ben più di un'impresa per ribaltare il secco 3-0 maturato in terra inglese, ma la Fiorentina vuole provarci. Giovedì alle 21:00 si gioca al Franchi il ritorno dei quarti di finale di Conference League con il Crystal Palace che verrà ospitato dai viola. Ecco dove vederla in tv e streaming.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina-Crystal Palace, giovedì alle 21:00: dove vederla in tv e streaming
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Fiorentina-Crystal Palace, giovedì alle 21:00: dove vederla in tv e streaming
Fiorentina e Crystal Palace si giocano l'accesso alle semifinali di Conference League: ecco dove vederl ain tv e streaming
Dove vedere Fiorentina-Lazio—
|Giovedì 16 marzo, ore 21:00
|Stadio A.Franchi, Firenze
|TV
|Sky
|Streaming
|SkyGo, Now
|Telecronaca
|In attesa di annuncio
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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