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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina-Crystal Palace, giovedì alle 21:00: dove vederla in tv e streaming

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Fiorentina-Crystal Palace, giovedì alle 21:00: dove vederla in tv e streaming

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Fiorentina e Crystal Palace si giocano l'accesso alle semifinali di Conference League: ecco dove vederl ain tv e streaming
Redazione VN

Servirà ben più di un'impresa per ribaltare il secco 3-0 maturato in terra inglese, ma la Fiorentina vuole provarci. Giovedì alle 21:00 si gioca al Franchi il ritorno dei quarti di finale di Conference League con il Crystal Palace che verrà ospitato dai viola. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere Fiorentina-Lazio

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Giovedì 16 marzo, ore 21:00Stadio A.Franchi, Firenze
TVSky
StreamingSkyGo, Now
Telecronaca In attesa di annuncio
RadioRadio Bruno

 

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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