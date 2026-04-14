Sondaggio VN – Arriva il Crystal Palace per il match di ritorno: remuntada possibile?

Dopo l'importantissima vittoria contro la Lazio, i viola di Paolo Vanoli si rituffano nei quarti di finale di Conference. La Fiorentina è chiamata all'impresa, un'impresa davvero complicata: ribaltare o quantomeno riacciuffare il 3-0 dell'andata a favore del Crystal Palace. La compagine londinese, naturalmente, nonostante l'importante vantaggio, non starà a guardare ma la truppa gigliata può e deve provarci per regalare un sogno ai propri tifosi in una stagione così complicata e sofferta. Voi cosa ne pensate?