Il parere del giornalista Alessandro Bocci sulla gara che si giocherà alle 21:00 al Franchi tra Fiorentina e Crystal Palace

Alessio Vannini 16 aprile - 18:41

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di stasera tra Fiorentina e Crystal Palace. Ecco le sue dichiarazioni:

"È una gara molto difficile. Le assenze di Kean e Parisi pesano, anche se i recuperi di Fagioli, Gudmundsson e Solomon aiuteranno. La partita con la Lazio sembrava proibitiva, poi è arrivata una bella vittoria. Ma un conto è vincere 1-0 contro una squadra che non ha obiettivi, un altro è doverne fare quattro al Crystal Palace, che punta fortemente sulla Conference. Dopo la sosta delle nazionali sono arrivati tanti infortuni che hanno penalizzato la Fiorentina anche nella competizione europea. Questa partita andrà giocata con lo spirito di chi ricerca l'impresa: il terzo gol dell'andata non andava preso, perché oggi potrebbe rivelarsi fatale."

Vanoli? — "Se riuscisse in questa impresa cambierebbero le sue possibilità di permanenza, al contrario non saprei. In ogni caso andrà ringraziato per quello che ha fatto in questa stagione: nessun tecnico aveva mai salvato una squadra che aveva i punti della Fiorentina nel momento in cui l'ha presa lui. Paratici dovrà fare delle valutazioni, ma mi interessa capire prima il programma della famiglia Commisso. Vorrei capire se rimarranno alla presidenza e se ci sarà un rilancio; solo di conseguenza arriveranno l'allenatore e le scelte tattiche, che permetteranno di capire quale giocatore importante sia eventualmente sacrificabile."

Il lavoro di Paratici — "L'annata di Gudmundsson non è stata buona, ma non lo si può regalare sul mercato, così come Kean. Gli unici giocatori sicuri del proprio futuro sono Fagioli e Parisi; non lo è neanche De Gea, che ha sbagliato tanto e guadagna molto. Paratici dovrà valutare offerta per offerta senza smantellare tutto, ma manderei via chi ha distrutto e disunito il gruppo."