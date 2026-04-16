Roberto Galbiati analizza Fiorentina-Crystal Palace: l'attacco a Moise Kean e la ricetta per la rimonta europea

Redazione VN 16 aprile - 16:53

Il clima attorno alla sfida contro il Crystal Palace si scalda, ma a tenere banco in casa viola non è solo la missione rimonta. Ai microfoni di Lady Radio, l'ex difensore Roberto Galbiati ha analizzato il momento della squadra di Vanoli, riservando parole al vetriolo per l'uomo più discusso del momento: Moise Kean.

Galbiati non usa giri di parole per commentare l'apporto dell'ex Juventus, definendolo quasi un corpo estraneo alla causa, specialmente dopo il successo contro la Lazio ottenuto senza le "stelle":

"Kean può avere tutti i mali del mondo, ma dovrebbe imparare a soffrire per la squadra. Mi sembra che abbia poca voglia di farlo, pensa troppo a se stesso: è un problema. Quello visto con la maglia della Fiorentina è inesistente. Sinceramente, che ci sia o meno, oggi non fa differenza: non sposta nulla, è impalpabile. Preferisco uno come Piccoli: magari non segna, ma almeno lotta".

Tra Premier e Serie A — Sulla sfida di stasera, Galbiati avverte sull'enorme potenziale degli inglesi, reduci dal successo sul Newcastle: "Il Palace è una buona squadra da metà classifica inglese, che però nel nostro campionato varrebbe la zona Champions. All'andata siamo stati distrutti, ora il discorso è diverso perché la salvezza è chiusa, ma servirebbe un'impresa da 'giro al piazzale'. Nel calcio tutto è possibile, ma serve una prova d'orgoglio: si può anche perdere, ma bisogna dimostrare volontà".

La Fiorentina "Operaia" — L'ex viola chiude con un elogio allo spirito di gruppo ritrovato da Vanoli, che paradossalmente sembra brillare di più quando mancano i singoli più attesi: "La vittoria contro la Lazio è stata quella della Fiorentina operaia, perché in tribuna c’era tutta una serie di 'prime donne', tra cui proprio Kean. Eppure la squadra ha meritato. Stasera serve quello spirito, altrimenti non c'è speranza".