La Fiorentina si prepara a una notte europea complicata, ma affascinante: al “Franchi” arriva il Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Si riparte dal pesante 3-0dell’andata in favore degli inglesi, un risultato che obbliga i viola a cercare un’impresa.
la lista
Fiorentina, convocati per il Crystal Palace: Kean e Parisi ancora ko, Solomon ok
Assenti e ritorni—
Per la difficile missione il tecnico viola Paolo Vanoli deve fare i conti con diverse assenze. La principale è Moise Kean che, come Parisi e Fortini, non recupera. Lo aveva anticipato lo stesso allenatore in conferenza stampa.
Fuori dalla lista UEFA ci sono Daniele Rugani e Marco Brescianini. Resta fuori anche Dodò, squalificato dopo il giallo dell’andata. Tornano Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson dopo aver scontato le squalifiche in campionato. Tra i convocati c'è anche Manor Solomon, pronto ad insidiare Harrison per un posto in attacco.
La lista completa—
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) DE GEA QUINTANA David (P)
6) DELI Lapo
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) GOSENS Robin Everardus
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEONARDELLI Pietro (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) PUZZOLI Giorgio
21) RANIERI Luca
22) SOLOMON Manor
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