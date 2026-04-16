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Fiorentina, convocati per il Crystal Palace: Kean e Parisi ancora ko, Solomon ok

Fiorentina, convocati per il Crystal Palace: Kean e Parisi ancora ko, Solomon ok - immagine 1
La lista completa dei calciatori convocati da Paolo Vanoli per Fiorentina-Crystal Palace
Redazione VN

La Fiorentina si prepara a una notte europea complicata, ma affascinante: al “Franchi” arriva il Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Si riparte dal pesante 3-0dell’andata in favore degli inglesi, un risultato che obbliga i viola a cercare un’impresa.

Assenti e ritorni

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Per la difficile missione il tecnico viola Paolo Vanoli deve fare i conti con diverse assenze. La principale è Moise Kean che, come Parisi e Fortini, non recupera. Lo aveva anticipato lo stesso allenatore in conferenza stampa.

Fuori dalla lista UEFA ci sono Daniele Rugani e Marco Brescianini. Resta fuori anche Dodò, squalificato dopo il giallo dell’andata. Tornano Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson dopo aver scontato le squalifiche in campionato. Tra i convocati c'è anche Manor Solomon, pronto ad insidiare Harrison per un posto in attacco.

La lista completa

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1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) DE GEA QUINTANA David (P)

6) DELI Lapo

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEONARDELLI Pietro (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) PUZZOLI Giorgio

21) RANIERI Luca

22) SOLOMON Manor

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