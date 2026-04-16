Il mantra del Crystal Palace è uno solo, non sedersi sugli allori. Una prerogativa sottolineata già da Oliver Glasner nella conferenza stampa di ieri, ma anche dal difensore Chris Richards, nel post gara di Selhurts Park. Sui social media le Eagles hanno voluto sfruttare una iconica citazione per ribadire il concetto, il lavoro va concluso, anche se la Fiorentina di Paolo Vanoli non è d'accordo.
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“Job’s not finished”. Il Crystal Palace si carica citando Kobe Bryant
Il Crystal Palace non vuole sottovalutare la Fiorentina. Le Eagles si caricano con una citazione iconica di Kobe Bryant
La cit—
Il Palace ha ritratto proprio Chris Richards davanti ad un microfono, mentre risuonano le parole di Kobe Bryant. "Job's not finished", è una delle frasi più iconiche del Black Mamba. I suoi Lakers erano avanti per 2-0 nella serie finale del 2009 contro gli Orlando Magic, e Kobe mentalizzò tutta la squadra, mostrandosi assolutamente non soddisfatto, dato che il lavoro era soltanto a metà.
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