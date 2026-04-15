La Fiorentina guarda al futuro della propria panchina. E lo stesso fa anche il Crystal Palace, avversario dei quarti di Conference, che a fine stagione saluterà Oliver Glasner. Tra i nomi seguiti per la panchina dalle Eagles c’è anche quello di Andoni Iraola, accostato anche alla Fiorentina nelle ultime oree anche lui fresco di annuncio di divorzio col Bournemouth.Corte spietata e molto ricca
interesse comune
Crystal Palace, il dopo Glasner: sfida alla Fiorentina anche in panchina?
Secondo quanto riporta il giornale spagnolo Marca, il Palace avrebbe già presentato a Iraola un progetto pluriennale e molto ricco, con l’obiettivo di convincerlo a rimanere in Inghilterra. Il lavoro svolto al Bournemouth, sia sul piano dei risultati sia nella costruzione del progetto tecnico, ha infatti aumentato notevolmente la sua considerazione nel calcio inglese. Per il Crystal Palace, Iraola sarebbe il candidato ideale per sostituire Oliver Glasner. Tuttavia, lo spagnolo è molto richiesto. Ha suscitato l'interesse anche dell'Atletico Bilbao, squadra della sua regione natale nei Paesi Baschi. E c'è una lunga lista di squadre, soprattutto in Premier, che lo segue con interesse: Manchester City, Newcastle e Liverpool.
© RIPRODUZIONE RISERVATA