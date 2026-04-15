Crystal Palace, il dopo Glasner: sfida alla Fiorentina anche in panchina?

Secondo quanto riporta il giornale spagnolo Marca, il Palace avrebbe già presentato a Iraola un progetto pluriennale e molto ricco, con l’obiettivo di convincerlo a rimanere in Inghilterra. Il lavoro svolto al Bournemouth, sia sul piano dei risultati sia nella costruzione del progetto tecnico, ha infatti aumentato notevolmente la sua considerazione nel calcio inglese. Per il Crystal Palace, Iraola sarebbe il candidato ideale per sostituire Oliver Glasner. Tuttavia, lo spagnolo è molto richiesto. Ha suscitato l'interesse anche dell'Atletico Bilbao, squadra della sua regione natale nei Paesi Baschi. E c'è una lunga lista di squadre, soprattutto in Premier, che lo segue con interesse: Manchester City, Newcastle e Liverpool.