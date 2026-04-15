Sono tanti i nomi che Fabio Paratici sta osservando per la panchina della Fiorentina. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport le attenzioni della dirigenza sono rivolte anche all'estero, i particolare alla Premier. In Inghilterra il ds viola apprezza Iraola che a giugno lascerà il Bournemouth come comunicato dal club stesso, ma che ha diversi estimatori.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta guarda all’estero: “Lo spagnolo Valverde un pallino di Fabio Paratici”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta guarda all’estero: “Lo spagnolo Valverde un pallino di Fabio Paratici”
Fabio Paratici guarda all'estero per il nuovo allenatore della Fiorentina
Un altro profilo che piace è quello di Francesco Farioli che difficilmente lascerà il Porto. Tra i suoi pallini c'è un altro spagnolo, Ernesto Valverde, ex Barcellona e ora all'Athletic, pure lui in scadenza il prossimo giugno. Tutti con un esperienza internazionale, ma non in Serie A.
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