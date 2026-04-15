Gazzetta guarda all’estero: “Lo spagnolo Valverde un pallino di Fabio Paratici”

Sono tanti i nomi che Fabio Paratici sta osservando per la panchina della Fiorentina. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport le attenzioni della dirigenza sono rivolte anche all'estero, i particolare alla Premier. In Inghilterra il ds viola apprezza Iraola che a giugno lascerà il Bournemouth come comunicato dal club stesso, ma che ha diversi estimatori.